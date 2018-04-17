Manavgat’ta hırsızlık zanlıları tutuklandı

MANAVGAT ilçesinde 6-9 Nisan günlerinde Aşağı Hisar Mahallesi ve 11 Nisan günü Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 ayrı iş yerinde hırsızlık olaylarının meydana gelmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olaylarının zanlısının E.Ç. olduğunu belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı yakaladı. Şüpheli E.Ç., hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

11 Nisan günü saat 01.20 sıralarında Emek Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren M.A.Ü. gözaltına alındı. M.A.Ü. ifadesinde, arkadaşı olan S.S.'nin ikametine girerek laptop bilgisayarı çaldığını, çaldığı bilgisayarı kendisini Bayır Mezarlığı'nın yanından alan arkadaşı D.M.T.'nin arabasında unuttuğunu belirtti.

D.M.T. ise olay günü M.A.Ü’nün kendisini aradığını ve Bayır Mezarlığı yakınlarında buluştuklarını, kız arkadaşından aldığını söylediği Laptopu Ilıca Mahallesi'nde bir şahısa vererek karşılığında uyuşturucu madde aldıklarını belirtti.

Her iki şahıs hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli işlem yapılırken, M.A.Ü. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.