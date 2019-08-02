banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Manavgat’ta hırsızlık şüphelileri yakalandı

Manavgat'ta otomobile aldıkları kişiyi darp edip eşyalarını aldığı iddia edilen 6 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ASAYİŞ 02.08.2019, 15:28 Melike Temir
Manavgat’ta hırsızlık şüphelileri yakalandı
banner404

MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 gün önce gece yarısı İ.K'nın bindiği bir otomobilde darp edilip eşyalarının alınması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın yaşandığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.V., D.K., K.A., S.E., U.Y. ve S.G. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda K.A., S.E., U.Y. ve S.G. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.E. tutuklanırken, K.A.ve S.G. isimli bayan şüphelilere denetimli serbestlik uygulandı. U.Y. ise serbest bırakıldı. Olaya karıştıkları belirlenen M.V. ve D.K. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

#Manavgat #Hırsızlık şüphelileri #Otomobil #darp #İddia #Asayiş Büro Amirliği
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
İmsak 04:22
Güneş 05:56
Öğle 13:09
İkindi 16:56
Akşam 20:11
Yatsı 21:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545