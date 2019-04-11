Manavgat’ta filmleri aratmayan kovalamaca

EDİNİLEN bilgiye göre Manavgat Şelale Mahallesi'nde ikamet eden Emre Yılmaz isimli gencin, dün gece darp edilerek araçtan atılmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, darp edilen şahsın verdiği bilgi ve şehir polis kameralarından olaya karışan 07 AEV 461 plakalı aracın kiralık olduğunu ve araçta GPRS cihazı bulunduğunu belirledi. Ekipler aracı takibe alırken ilçedeki tüm emniyet birimleri aracı yakalamak için seferber edildi. Sürekli yer değiştiren ve polisin 'dur' ihtarına uymayan araç uzun bir kovalamaca ve takibin ardından Çakalderesi mevkiinde yolu kesen trafik ekip otosuna çarparak durdu.

Trafik ekibinde bulunan Fırat Gürel ve Ali Sucu isimli polis memurları, kendilerini yere atarak yaralanmalarına rağmen şahıslardan birisini yakaladı. Kaçan 3 kişiden 2’si de olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Aracı kullandığı tahmin edilen şüpheli ise karanlıkta izini kaybettirdi. Olayın ardından yaralanan polis memurları hastaneye giderek tedavi görürken, yakalanan 3 kişi asayiş ekiplerince emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri inceleme ekibince olaya karışan araçta yapılan incelemelerde bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu içmek için kullanılan aparat, silah, sustalı bıçak ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Araç Manavgat Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.