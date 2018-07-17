MANAVGAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ByLock programını kullandığı tespit edilen G.E. Manavgat Adliyesinde işlem yaparken yakalandı. Kayseri'de er olarak askerlik görevini yaptığı belirlenen G.E.’nin evi ve üst aramasında 1 adet laptop bilgisayar ele geçirildi. G.E. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Manavgat’ta FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.
YORUM EKLE