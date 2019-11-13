Manavgat'ta feci kaza! Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

KAZA, Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Yılmaz Aytan’ın kullandığı 07 FB 430 plakalı kargo kamyonu seyir halindeyken arka lastiğinin kaplaması düştü. Durumu fark eden kamyonun sürücüsü önce yavaşlayıp ardından durdu. Kamyonun durduğunu fark edemeyen ve aynı istikamette seyir halinde olan Resul Akın’ın kullandığı 38 DP 763 plakalı otomobil hızla kamyonun altına girdi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen dönen otomobil sürücüsü, sıkıştığı araç içinde hayatını kaybetti. Sürücü Akın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından otomobilden çıkarıldı. Akın’ın cenazesi cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.