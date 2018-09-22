Manavgat’ta astsubayı yaralayan zanlı tutuklandı

MANAVGAT'TA bir araçtan başka bir araca silahla ateş edilirken, kurşunlardan birisi çocuğuyla fırına ekmek almaya giden jandarma astsubaya isabet etti. Sırtından yaralanan Akseki Jandarma Tabur Komutanlığında görevli jandarma astsubayın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan kamyonetlerdeki şahıslar Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, silahla ateş ettiği belirlenen M.K.’nin emniyetteki ifadesinde, kendisinin besicilik yaptığını, ateş ettiği şahıslara canlı hayvan verdiğini, uzun süredir parasını alamadığı için olayın yaşandığını söylediği bildirildi.

M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.