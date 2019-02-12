Manavgat’ta aranan 4 kişi yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 6 yıl hapis ve "hakaret" suçundan adli para cezası bulunan R.K, "6136 S.K.M" suçundan 10 ay ve "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 10 ay olmak üzere toplam 20 ay hapis cezası bulunan C.K, "silahlı yağma" suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ve "başkasının bir malı teslim veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.Ç. ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli para cezası bulunan D.D. Asayiş Büro Amirliği görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.