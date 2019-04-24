Manavgat’ta aranan 3 şüpheli tutuklandı

Manavgat'ta, aralarında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şüpheli de olmak üzere toplam 3 şüpheli mahkemece tutuklandı

Manavgat’ta aranan 3 şüpheli tutuklandı
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HAKKINDA "fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin eşyayı bu özelliğini bilerek satın alma " ve "4733 Sayılı Kanun'a muhalefet " suçlarından toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan C.Y, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K. ve "silahla tehdit, yaralama", "ruhsatsız ateşli silahları satın alma taşıma veya bulundurma", "dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma", "basit tehdit, hakaret" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" olmak üzere farklı suçlardan toplam 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ö.Y. yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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