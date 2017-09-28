Manavgat’ta 2 Rus turist denizde boğularak can verdi

MANAVGAT'TA eşiyle birlikte bir otelde tatil yapan Rus turist Konstantin Chesnov (63) otel sahilinde yüzerken boğuldu. Sahile çıkarılan Konstantin Chesnov’a aynı otelde tatil yapmakta olan bir İngiliz turist müdahalede bulundu. Chesnov tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Manavgat’a bağlı Çenger Mahallesi’nde bulunan başka bir otelde yine eşiyle birlikte tatil yapmakta olan Rus turist Viacheslov Salnikov (60) otelin sahilinde girdiği denizde boğuldu. Konstantin Chesnov ve Viacheslov Salnikov’un cesetleri Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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