Manavgat’ta 2 kilo 112 gram esrar ele geçirdi

Manavgat'da bir çanta içerisinde 2 kilo 112 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Manavgat’ta 2 kilo 112 gram esrar ele geçirdi
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MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Ekipler, Zübeyde Hanım Caddesi’nde durdurarak arama yaptıkları 2 şahıstan S.G.’nin sırt çantasında 12 paket halinde 2 kilo 100 gram esrar maddesi, H.E.’nin üzerinde ise 12 gram esrar ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 900 TL ele geçirdi. Gözaltına alınan S.G. ve H.E. uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak, kullanmak suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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