Manavgatlı Gazman oto hırsızlığından yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, 11, 25 ve 26 Kasım 2017 tarihlerinde Manavgat Sanayi Sitesinde meydana gelen oto hırsızlığı, 03 Aralık günü bir işyerinin güvenlik kamerasının, 25 Aralık günü ise bir başka işyerinden kablo ve vana malzemelerinin çalınması olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen E.Y. (27) Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleriyle yaptığı işbirliği sonucunda Aksaz ve Belenobası Mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çalıntı araçla birlikte yakaladı.

Hakkında yapılan tahkikatın ardından adli mercilere sevk edilen E.Y. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi. E.Y, 2014 ve 2016 yıllarında akü hırsızlığının yanı sıra çalıntı otomobile yerleştirdiği akıl almaz düzenekle mutfak tüpünden gaz çekerken jandarma ekiplerince yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.