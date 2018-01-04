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Manavgatlı Gazman oto hırsızlığından yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oto hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen şahıs çaldığı araçla birlikte yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıs, 2014 ve 2017 yıllarında 2 kez otomobile yerleştirdiği düzenekle mutfak tüpünden gaz çekerken yakalanmıştı.

Manavgatlı Gazman oto hırsızlığından yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oto hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen şahıs çaldığı araçla birlikte yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıs, 2014 ve 2017 yıllarında 2 kez otomobile yerleştirdiği düzenekle mutfak tüpünden gaz çekerken yakalanmıştı.

04 Ocak 2018 Perşembe 15:09
Manavgatlı Gazman oto hırsızlığından yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, 11, 25 ve 26 Kasım 2017 tarihlerinde Manavgat Sanayi Sitesinde meydana gelen oto hırsızlığı, 03 Aralık günü bir işyerinin güvenlik kamerasının, 25 Aralık günü ise bir başka işyerinden kablo ve vana malzemelerinin çalınması olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen E.Y. (27) Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleriyle yaptığı işbirliği sonucunda Aksaz ve Belenobası Mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çalıntı araçla birlikte yakaladı.
Hakkında yapılan tahkikatın ardından adli mercilere sevk edilen E.Y. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi. E.Y, 2014 ve 2016 yıllarında akü hırsızlığının yanı sıra çalıntı otomobile yerleştirdiği akıl almaz düzenekle mutfak tüpünden gaz çekerken jandarma ekiplerince yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatGazmanOto Hırsızlığı
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