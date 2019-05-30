Manavgat'taki kazada yaralanan emekli zabıta, 12 gün sonra yaşamını yitirdi

Manavgat'ta 17 Mayıs gecesi meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hüsnü Özer, 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Manavgat'taki kazada yaralanan emekli zabıta, 12 gün sonra yaşamını yitirdi
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KAZA, Manavgat-Alanya D-400 karayolu Sorgun-Otogar üst kavşağında meydana geldi. Antalya istikametinden gelip Alanya istikametine gitmekte olan tur otobüsü, önünde aniden duraklayan kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Hüsnü Özer ve kamyonette yolcu olarak bulunan Resul Kurtoğlu yaralanmıştı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ve yapılan müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edilen Hüsnü Özer, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Hüsnü Özer’in Side Belediyesi Zabıta biriminden emekli olduğu bildirildi. 

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