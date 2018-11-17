Manavgat'ta zincirleme trafik kazası

MANAVGAT'IN Sorgun Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, Orhan Yangıl yönetimindeki 01 NS 137 plakalı otomobil kontrolsüz kavşaktan ara sokağa dönüş yaparken, Emrah Kavas'ın kullandığı 14 EG 345 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 14 EG 345 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye çıkmak üzere bekleyen Ahmet Cebeci'nin kullandığı 41 ABH 072 plakalı otomobile çarptı. Ahmet Cebeci'nin kullandığı otomobil de arkasında bekleyen 07 J 2150 plakalı şehir içi yolcu midibüsüne çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.