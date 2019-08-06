Manavgat'ta yıldırım düşen ormanda yangın çıktı

MANAVGAT’ın Isparta sınırında bulunan Yeşilbağ Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında hafif yağmur etkili olurken, ormanlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yangın bölgesine 2 helikopter, arazözler ve çok sayıda orman işçisi yönlendirdi. Bölgeye ulaşan ekipler havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle yangının büyümesini önledi. Yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.