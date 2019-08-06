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Manavgat'ta yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
Manavgat'ta, yıldırım düşen ormanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
ASAYİŞ 06.08.2019, 10:39 Melike Temir
MANAVGAT’ın Isparta sınırında bulunan Yeşilbağ Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında hafif yağmur etkili olurken, ormanlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yangın bölgesine 2 helikopter, arazözler ve çok sayıda orman işçisi yönlendirdi. Bölgeye ulaşan ekipler havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle yangının büyümesini önledi. Yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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