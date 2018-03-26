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Manavgat'ta yem makinesi faciası!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yem karma makinesinin altında kalan ortaokul 2. sınıf öğrencisi Ali Kısa (13) hayatını kaybetti

Manavgat'ta yem makinesi faciası!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yem karma makinesinin altında kalan ortaokul 2. sınıf öğrencisi Ali Kısa (13) hayatını kaybetti

26 Mart 2018 Pazartesi 15:03
Manavgat'ta yem makinesi faciası!
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OLAY, Yeniköy Mahallesinde dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Kısa, babası Mesut Kısa’ya ait besihanede bir anda yem karma makinesinin altında kaldı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, Ali Kısa'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kalırdı. Ortaokul 2. sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki Ali Kısa, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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AntalyaManavgatYemFacia
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