Manavgat'ta yem makinesi faciası!

OLAY, Yeniköy Mahallesinde dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Kısa, babası Mesut Kısa’ya ait besihanede bir anda yem karma makinesinin altında kaldı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, Ali Kısa'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kalırdı. Ortaokul 2. sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki Ali Kısa, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.