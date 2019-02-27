Manavgat'ta yağma şüphelisi tutuklandı

MANAVGAT'ta geçen perşembe günü polise başvuran M.U., saat 19.30 sıralarında İbrahim Sözen Caddesi İmam Hatip Kavşağı'ndan şehir merkezine yürüdüğü sırada kırmızı ışıkta bekleyen plakasını bilmediği, beyaz renkli bir otomobil içerisinden inen 4 ya da 5 kişi tarafından dövüldüğünü, bir kişi tarafından bıçak çekilmek suretiyle araca zorla bindirilmeye çalışıldığını, bu sırada şüphelilerin montunun cebinde bulunan cep telefonunu cebini yırtarak zorla aldıklarını belirterek şikayetçi oldu. Yapılan araştırma ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelemesinin ardından olayla ilgili V.A., H.S., H.K., Y.M.A. ve suça sürüklenen çocuk H.İ.S. gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren şüphelilerden suça sürüklenen çocuk H.İ.S., M.U.'ya ait cep telefonunun kendi evinde olduğunu belirterek, polise teslim etti. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.M.A. cumhuriyet savcısı tarafından, H.S., V.A. ve H.K. ise sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suça sürüklenen çocuk H.İ.S. ise sulh ceza hakimliğinde yapılan duruşmanın ardından tutuklandı.