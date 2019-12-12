Manavgat'ta uyuşturucu satıcısı jandarmadan kaçamadı

EDİNİLEN bilgiye göre, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu kullanmak-bulundurmak, kasten yaralama ve orman arazisini işgal gibi suçlardan aranan Bayram E., D-400 Karayolu yakınlarında Karacalar mahallesi sınırlarındaki evlerinde yakalandı. Bayrak E., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.