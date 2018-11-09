Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

SİDE Antik Kenti'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı iddiası üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. İnceleme sonunda Side Antik Kenti girişinde durdurulan S.T. ve M.E.Ş.'nin üzerlerinde yapılan aramada, 5 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla D.Ç.'den aldıklarını söyledi.

Cumhuriyet savcılığından alınan izinle, D.Ç.'nin adresine jandarma tarafından baskın yapıldı. Evde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 110 gram skunk uyuşturucu maddesiyle uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan D.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.