Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

MANAVGAT'TA bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda N.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Savcılıktan alınan izinle evine baskın yapılan N.Y.'nin ikametinde ve otomobilinde narkotik köpeğinin de katıldığı arama yapıldı.

Arama sonucunda N.Y.'nin evinde ve otomobilde, 104.5 gram satışa hazır vaziyette uyuşturucu metamfetamin maddesi, hassas teraziyle uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 Euro, 320 dolar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 3 ruhsatsız tabanca ile 9 milimetre çapında 12 mermi ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Hakkında narkotik büro amirliğinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak', '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapılan N.Y. adliyeye sevk edildi. N.Y., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

