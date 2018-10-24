Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

MANAVGAT'TA bir şüphelinin özellikle turistlere uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda uyuşturucu satan şüphelinin S.B. olduğunu tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takip yaptıkları şüpheliyi caddede yürürken yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 13,6 gram kristal, 36,08 gram skunk, 47 uyuşturucu hap ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 200 Euro ile 1470 lira, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermi ele geçirildi.

Şüphelinin evinde polis tarafından yapılan aramada, uyuşturucu maddeler banyo dolabında, ruhsatsız tabanca da mutfak dolabındaki çekmecede bulundu.

TUTUKLANDI

Narkotik Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli S.B., cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. S.B., 'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak', 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.