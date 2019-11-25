Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
Manavgat'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda 20.63 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
ASAYİŞ 25.11.2019, 12:27
MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Geçen çarşamba günü Yukarı Hisar Mahallesi'ndeki çalışmalar kapsamında durdurulan bir otomobilde bulunan 2 şüpheli yaya olarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şüphelilerin R.K. ve M.Y. olduğu tespit edildi. Otomobilde yapılan aramada şoför koltuğunun altına gizlenmiş 2 paket halinde 20,63 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.
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