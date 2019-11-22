Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ilçe genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Kavaklı Mahallesi'nde durumundan şüphe edilerek durdurulan bir otomobil içerisinde E.T., S.Y ile E.E.Y. isimli şahısların kimlik kontrolü ve üst araması gerçekleştirildi. E.E.Y.'nin üzerindeki sigara paketinin içerisinde iki paket halinde 3 gram metamfetamin maddesi bulundu. Otomobil ve çevresinde yapılan aramada, hemen dışına atılmış vaziyette 4.3 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan hakkında işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.