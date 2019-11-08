Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
Manavgat'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
ASAYİŞ 08.11.2019, 13:26
MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında Aşağı Hisar Mahallesi 4588 sokak üzerinde durumundan şüphelenilen A. 'nın üst aramasında sağ ön cebinden şeffaf poşet içerisinde 3 paket halinde 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A. A hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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