Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
Manavgat'ta polis tarafından yapılan uygulamada bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan Y.T., hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.
ASAYİŞ 07.11.2019, 11:51
MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek için çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında Örnek Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen Y.T.'nin üst aramasında sol ön cebinde kağıda sarılı vaziyette 11.97 gram esrar maddesiyle uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 135 TL ve 15 Euro ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan Y.T. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak' suçundan adli işlem yapılarak, serbest bırakıldı.
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