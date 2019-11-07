Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek için çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında Örnek Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen Y.T.'nin üst aramasında sol ön cebinde kağıda sarılı vaziyette 11.97 gram esrar maddesiyle uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 135 TL ve 15 Euro ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan Y.T. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak' suçundan adli işlem yapılarak, serbest bırakıldı.