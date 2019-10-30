Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar sürdürüldü. Geçen pazar günü D-400 karayolunda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bulunan M.A.T. ve A.A.'nın kimlik kontrolleriyle otomobilde ve şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. Arama sonucunda şüpheli A.A.'nın iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette 2 paket halinde 29.41 gram eroin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 925 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmak' suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.