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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Manavgat'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda 9.2 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan O.Ş. hakkında adli işlem yapıldı.

ASAYİŞ 21.10.2019, 14:17
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
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MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara devam edildi. Demokrasi Bulvarı'nda davranışlarından şüphelenilen O.Ş.'yi durduran polis ekipleri, şüphelinin üst aramasında sigara paketi içerisinde 9.2 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan O.Ş. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.

#Manavgat #Uyuşturucu
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