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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Manavgat'ta jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Ç.K. ve M.A. bir miktar skunk uyuşturucu maddesi ve gümrük kaçağı alkollü içecekle yakalandı.

ASAYİŞ 03.09.2019, 15:59 Melike Temir
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
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MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumköy turizm merkezinde bulunan bir barda yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bar çalışanları M.A. ve Ç.K.'nın uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Kullandıkları otomobilde yakalanan şüphelilerin üst, araç ve kaldıkları evde yapılan aramada bir miktar skunk uyuşturucu maddesiyle, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 13 litre alkollü içecek ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

#Manavgat #uyuşturucu operasyonu
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