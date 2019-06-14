Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

ÇOLAKLI Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı timleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda C.P. ve M.Ç. adlı kişilerin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden jandarma timleri teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin T.A. ve Ö.Y.'ye uyuşturucu madde sattığını belirleyen timler, düzenledikleri operasyonla C.P. ve M.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada satışa hazır paket halinde 12 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden M.Ç.'nin basit yaralama suçundan da arandığı tespit edildi. M.Ç. ve C.P., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler T.A. ve Ö.Y. hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.