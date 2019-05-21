Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 13.8 gram kristal uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
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MANAVGAT'TA uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobili kovalamaca sonucu durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 5 paket halinde 13.8 gram kristal uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanmak için kullanılan aparat ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirdi. Gözaltına alınan araçtaki M.C. ve O.C., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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