Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Manavgat Side Mahallesi'nde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 560 gram skunk maddesi ve 110 ecstacy hap ele geçirildi, T.B. gözaltına alındı.

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
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SİDE Turizm Bölgesi'nde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda T.B.'nin uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Jandarma tarafından evine yapılan baskında şüpheli T.B. yakalandı. Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada 560 gram skunk uyuşturucu maddesi, 110 ecstacy hap ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

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