Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

MANAVGAT'IN Çeltikçi Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine jandarma tarafından araştırma başlatıldı. Araştırma sırasında şüpheli hareketler sergileyen ve jandarmada kaçan A.Y., A.S. ve F.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında toplam 20 gram skunk, 12 gram kristal ve 5 ecstasy hapla birlikte hassas terazi ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli A.Y. 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. A.Y. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler F.T. ve A.S. haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.