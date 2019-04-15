Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Manavgat'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
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MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüpheleri Çakal deresi mevkisinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 paket halinde 27 gram metamfetamin, 3 ecstacy hap, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ö.K., M.Ö. ve E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.K.'nın yapılan üst aramasında ele geçen 2 bin 845 lira, 20 Euro ve 20 dolara el konuldu. Polis merkezine götürülen Ö.K., M.Ö. ve E.K. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak' suçlarından adli işlem yapıldı.

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