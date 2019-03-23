Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Manavgat'ta jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan O.Y. tutuklandı.

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
banner404

MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antik Side Kenti'nde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen O.Y., jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 100 gram skunk uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 450 lira ve 50 Euro ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan O.Y. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Chaine des Rotisseurs Antalya üyeleri buluştu
Chaine des Rotisseurs Antalya üyeleri buluştu
  1. ANTALYA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner539

banner518

banner481

banner472