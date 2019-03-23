Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antik Side Kenti'nde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen O.Y., jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 100 gram skunk uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 450 lira ve 50 Euro ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan O.Y. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.