Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Manavgat Ilıca Mahallesi'nde, içinde 2 kişinin bulunduğu 07 LNE 14 plakalı otomobil takibe alındı. Ekipler kontrol noktasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 1258 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçtaki H.D. ve Ö.E'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada ise 10 gram eroin, 15 gram kenevir tohumu ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi. H.D. ve Ö.E., işlemleri için karakola götürüldü.