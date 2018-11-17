Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

MANAVGAT'IN Kumköy turizm bölgesinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada M.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Savcılıktan alınan arama kararıyla M.E.'nin evine jandarma tarafından baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 ayrı kavanoz içerisinde toplam 65 gram skunk, şeffaf poşete sarılı satışa hazır vaziyette 8 gram eroin, 30 skunk tohumu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 715 lira, 70 Euro ile içerisinde esrar kırıntısı bulunan çok sayıda kavanoz ele geçirildi.

M.E. ile ev arkadaşı Türkmenistan uyruklu M.S. gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçlarından adliyeye sevk edildi. Baskın sırasında evde misafir olarak bulunan O.B. hakkında da 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapıldı.