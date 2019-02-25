Manavgat'ta turistlere uyuşturucu satan şahıs yakalandı!

ANTİK Side Kenti'nde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda uyuşturucu satışını torbacı tabir edilen M.A.'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonu fark eden şüpheli M.A. otomobille ilçe merkezinden geçerek Toros Dağlarına doğru kaçtı. Yapılan takibin ardından M.A. jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada 5 gram kristal uyuşturucu madde, 20 gram skunk uyuşturucu madde, ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 9 milimetrelik 22 mermi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 510 lira ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', '6136 sayılı Kanuna muhalefet' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından tutuklandı.