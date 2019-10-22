Manavgat'ta turist taşıyan minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Manavgat'ta turist taşıyan aracın köprülü kavşak üst geçidi girişinde bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 Fransız, 1 Arabistan uyruklu olmak üzere 3 turist yaralandı.
ASAYİŞ 22.10.2019, 16:52
Kaza Side Köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki içerisinde turistlerin bulunduğu Sebahattin Kayhan’ın kullandığı 07 HTE 13 plakalı araç Manavgat çevre yolu Side Köprülü kavşak üst geçidi girişinde bariyerlere ve trafik levhalarına çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada Tarık Chebaatha ve Barae Chebaatha isimli Fransız ile Harrak Narjiss isimli Arabistanlı 3 turist yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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