Manavgat'ta trafik kazası: 3’ü çocuk 8 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Didem A.’nın kullandığı 07 GSB 68 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi'nde kırmızı ışıkta durduğu sırada arkasından gelen Şener C.’nın kullandığı 07 JK 650 plakalı kamyonet duramayınca sağ şeritten sol şeride geçmek istedi. O anda karşıdan gelen Nedim Ç.’nin kullandığı 34 NV 8476 plakalı otomobil, kamyonete çarptıktan sonra hızını alamayarak döner kavşaktaki refüje çıkıp ağaçları yıktıktan sonra durabildi. Otomobilin çarptığı kamyonet, kazanın şiddetiyle önünde kırmızı ışıkta durmakta olan Didem A.’nın kullandığı otomobile çarptı.

Kazada 07 GSB 68 plakalı otomobilin sürücüsü Didem A., 34 NV 8476 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gökhan Ç., Ayşenur S.Ç., Ethem İ. ile G.Ç, E.Ç ve G.Ç. isimli çocuklar yaralandı.

Ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın ardından Antalya-Manavgat D-400 karayolu Gündoğdu Şehit Kadir Işık Bulvarı’nda trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak verilirken uzun araç kuyruğu oluştu.