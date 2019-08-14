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Manavgat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Manavgat'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

ASAYİŞ 14.08.2019, 14:00 Melike Temir
Manavgat'ta trafik kazası: 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi’nde köprü istikametinden İmam Hatip Kavşağı istikametine gitmekte olan Öczan Y.'nin kullandığı 43 RU 649 plakalı otomobil, Manavgat Kapalı çarşı önündeki yaya geçidinden geçen Erkan Ertürk'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Ertürk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Özcan Y. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. 

#Manavgat #trafik kazası #Yaralı #Yukarı Pazarcı Mahallesi
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