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Manavgat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Manavgat'ta refüjdeki ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

ASAYİŞ 02.08.2019, 10:49 Melike Temir
Manavgat'ta trafik kazası: 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Ilıca Mahallesinden, Kumköy Turizm Bölgesine 01 B 9031 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Recep Karakulak, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi. 
Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken Karakulak, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

#Manavgat #trafik kazası #1 yaralı #refuj #umköy Turizm Bölgesi #Ilıca Mahallesi
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