Manavgat'ta tekne alabora oldu: 1 kişi öldü

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörlüğü ilaçlama biriminde çalışan veteriner hekim Hüseyin Öz, tekneyle tek başına balık tutmak için denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Boğaz mevkiinin 3-4 kilometre açıklarında teknesi alabora olan Hüseyin Öz, denize düştü. Kıyıda bulunanların görüp, haber vermesiyle sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, Öz'ün tekne devrildikten sonra bir süre yüzdüğünü, daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi. Görgü tanıklarının gösterdiği bölgede sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

ARAMALAR HAVADAN SÜRDÜRÜLÜYOR

Gece yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemezken, çalışmalara dün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Boğaz mevkiine gelen sahil güvenlik arama kurtarma ekibi, şiddetli rüzgar ve denizin çok dalgalı olması, ayrıca nokta olarak yer belirtilmemesi nedeniyle zodyak botla arama yapamadı. Aramalar helikopter ve özel teçhizatlı uçak tarafından Belek ve Gazipaşa arasında sürdürüldü.

CESEDİ KIYIYA VURDU

Öz'ün cansız bedeni, Çolaklı Mahallesi'ndeki halk plajında kıyıya vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çağrılan yakınları, cesedin Öz'e ait olduğunu teşhis etti. Kaybolduğu noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Hüseyin Öz'ün cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.