Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
25 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
25 Aralık 2017 Antalya -...
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek mümkün
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek...
Herkes bu lezzeti konuşuyor! İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
24 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
24 Aralık 2017 Antalya -...

Manavgat'ta tekne alabora oldu: 1 kişi öldü

Manavgat’ta önceki gün teknesinin alabora olması sonucu denizde kaybolan veteriner hekim Hüseyin Öz'ün cansız bedeni, Çolaklı Halk Plajı'nda kıyıya vurdu

Manavgat'ta tekne alabora oldu: 1 kişi öldü

Manavgat’ta önceki gün teknesinin alabora olması sonucu denizde kaybolan veteriner hekim Hüseyin Öz'ün cansız bedeni, Çolaklı Halk Plajı'nda kıyıya vurdu

24 Aralık 2017 Pazar 21:51
Manavgat'ta tekne alabora oldu: 1 kişi öldü
banner404

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörlüğü ilaçlama biriminde çalışan veteriner hekim Hüseyin Öz, tekneyle tek başına balık tutmak için denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Boğaz mevkiinin 3-4 kilometre açıklarında teknesi alabora olan Hüseyin Öz, denize düştü. Kıyıda bulunanların görüp, haber vermesiyle sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, Öz'ün tekne devrildikten sonra bir süre yüzdüğünü, daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi. Görgü tanıklarının gösterdiği bölgede sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.
ARAMALAR HAVADAN SÜRDÜRÜLÜYOR
Gece yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemezken, çalışmalara dün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Boğaz mevkiine gelen sahil güvenlik arama kurtarma ekibi, şiddetli rüzgar ve denizin çok dalgalı olması, ayrıca nokta olarak yer belirtilmemesi nedeniyle zodyak botla arama yapamadı. Aramalar helikopter ve özel teçhizatlı uçak tarafından Belek ve Gazipaşa arasında sürdürüldü.
CESEDİ KIYIYA VURDU
Öz'ün cansız bedeni, Çolaklı Mahallesi'ndeki halk plajında kıyıya vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çağrılan yakınları, cesedin Öz'e ait olduğunu teşhis etti. Kaybolduğu noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Hüseyin Öz'ün cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ManavgatBedeniÇolaklı Halk Plajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye karda mahsur kalanları kurtardı
Belediye karda mahsur kalanları kurtardı
Komşuda 86 yaşındaki hırsız yakalandı
Komşuda 86 yaşındaki hırsız yakalandı
Alanya'da bar alev alev yandı
Alanya'da bar alev alev yandı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim