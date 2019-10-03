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Manavgat'ta tarihi eser operasyonu

Manavgat'ta bir araçta tarihi eserlerle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

ASAYİŞ 03.10.2019, 11:57
Manavgat'ta tarihi eser operasyonu
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EDİNİLEN bilgilere göre, Manavgat Side Mahallesi’nde bir araçta tarihi eser bulunduğu duyumunu alan Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile birlikte ortak düzenlenen operasyonla araçtaki şüphelileri yakaladı. Araçta yapılan aramada 2 adet heykel ve 2 adet sikke ele geçirildi. Şüpheliler M.Y. ve H.A. ise gözaltına alındı.
 

#Manavgat #tarihi eser operasyonu
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