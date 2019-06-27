Manavgat'ta sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hastanelik oldu

OLAY, dün sabah saatlerinde Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ta çalıştığı işyerine yürüyerek evine giden 65 yaşındaki Sait Ünal isimli vatandaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeğin baldırından ısırdığı Sait Ünal, kaçmak isterken düşerek yerini asfalt zemine çarptı. Bir süre kendisinden geçen ve kanlar içerisinde kalan talihsiz adam çalıştığı işyerindeki bir arkadaşı tarafından yattığı yerde fark edilip Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Başına dikiş atılan, tetanoz aşısı yapılan Sait Ünal, olayın şokundan uzun süre çıkamadığını belirterek, “Her sabah olduğu gibi spor amaçlı olarak evimden çıkıp Sorgun Mezarlığının etrafından dolaşıp çalıştığım yere gidiyordum. Tam bu noktaya geldiğimde yolun sağında ve solunda 3’er tane köpeğin uyumakta olduğunu gördüm. Yanlarından geçerken bir anda üzerime saldırdılar. Birisi baldırımdan ısırdı. Kaçmaya çalıştığım sırada yere düşüp başımı çarpmışım. Ne kadar burada kaldım bilmiyorum. Kendimi çevre yolunda üst geçidin altında buldum. Çalıştığım işyerinden bir arkadaş beni görerek hastaneye getirdi” dedi.

Ünal, kendisinin başına gelenlerin çocuk ve kadınların da başına gelebileceğine dikkat çekerek, yetkililerden sokak köpekleri konusunda önlem almalarını istedi.





Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşlı adama köpeklerin saldırısı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Sokakta yürüyen Sait Ünalın, bir anda geri dönüp kaçmaya çalışırken köpeklerin de arkasından koştuğu kamera tarafından kaydedildi.