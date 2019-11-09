Manavgat'ta şok olay! Genç kadın sokak ortasında soyundu

MANAVGAT Aşağı Hisar Mahallesi 4507 ve 4508 sokaklardaki vatandaşların evlerin bahçesinde ve Ebülfeyz Elçibey Parkında yabancı uyruklu bir kadının ilginç hareketlerde bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yaptı. İsveç uyruklu Anna Julıa Nygren isimli genç kadının üzerindeki kıyafetleri çıkararak ortalıkta dolaştığı, evlerin bahçe duvarlarına çıkarak bahçedeki meyveleri kopardığı, etrafta koşuşturduğu görüldü. Kadın polis ekiplerince önce karakola götürüldü. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda Çolaklı bölgesinde bulunan bir otelde tatil yaptığı belirlenen genç kadın karakoldan alınıp kaldığı otele teslim edildi.

Polise zor anlar yaşattı

Vatandaşlar 2 gün sonra kadını tekrar ihbar etti.Çelişkili bir şekilde konuşan genç kadın, pasaportunun alınıp bu mahalleye bırakıldığını, burada herhangi bir rahatsızlığı olmadığını ve gitmek istemediğini söyledi.Karakola götürülmek istenen kadın polise zor anlar yaşattı. Gelen tercüman ile tartışan ve sağlık kontrolüne gitmeyi de kabul etmeyen genç kadın kimliği hakkında da bilgi vermedi.Genç kadının 1 ay önce tatil için geldiği Manavgat’ta birkaç değişik otelde tatil yaptıktan sonra ülkesine dönmediği belirlendi.Genç kadının pasaportu ve diğer eşyalarının nerede olduğu hakkında bir bilgiye ulaşılamadı. Anna Julıa Nygren, özel bir ekip eşliğinde ülkesine gönderilmek üzere Antalya Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.