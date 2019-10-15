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Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü

Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ASAYİŞ 15.10.2019, 11:20 15.10.2019, 11:38
Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü
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MANAVGAT'TA, eğitim uçağı, kalkış sırasında kaza geçirdi. Uçağın kalkışa başladığı anda burnunu yere sürttüğü kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#sivil eğitim uçağı #Manavgat
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