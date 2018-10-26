Manavgat'ta silah kaçakçılığı operasyonu

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve sosyal medya üzerinden silah satışı yapan Ç.K.'yı takibe aldı. Şüphelinin Side Mahallesi'nde olduğunu tespit edilmesi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timleriyle ortaklaşa operasyon düzenlendi. Yapılan fiziki takip sonucu şüpheli Ç.K.'nın kullandığı 42 BLA 79 plakalı otomobil Side'de durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 6 pompalı ve 1 şarjörlü ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli Ç.K., 'silah ve mühimmat ticareti' suçundan gözaltına alındı.