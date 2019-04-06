Manavgat'ta sahte parfüm operasyonu

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü turizm sezonu öncesinde sorumluluk bölgesinde sahte ve gümrük kaçağı ürünlere yönelik çalışmalarını sürdürdü. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, sahte ve gümrük kaçağı parfüm satışı yapanlara yönelik çalışma kapsamında Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi üzerinde durdurdukları hafif ticari araçta arama yaptı. Yapılan arama sonucunda gümrük kaçağı 325 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.