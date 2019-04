Manavgat'ta 'sahte para' şoku

MANAVGAT'IN Hatıplar Mahallesi girişinde bu sabah jandarmayı arayan bir kişi, çalıştığı iş yerinin önündeki yol üzerinde, içerisi dolarla dolu çanta bulduğunu haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çantada yaptıkları incelemede 50 deste şeklinde şeffaf poşete sarılı, paket lastiğiyle tutturulmuş, her biri 100 dolar olduğu görünümü verilmiş sahte paralar olduğunu gördü. Yapılan incelemede, her destede en üstte ve en altta bulunan paranın görünen yüzüne 100 dolar baskısının yapıldığı, destenin iç tarafının boş olduğu, kalanının ise aynı ebatta kesilen boş kağıtlardan oluştuğu tespit edildi. Çantaya el koyan jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.