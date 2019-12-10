Manavgat'ta sahte para operasyonu

SERİK'TE parada sahtecilik olayına karışan 2 kişinin otomobille Manavgat'a geldiği bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından D400 karayolunda önlem alındı. Polisi fark eden şüpheliler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüphelilerin otomobilden dışarı bir miktar parayı attığı belirlendi. Kovalamaca sonunda durdurulan otomobilde bulunan D.G. ve E.İ. polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan arama ve yola savrulan paralar toplanması sonucu 6'sı 100, 18'i de 50 lira olmak üzere toplam 1500 lira değerinde sahte para ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.