Manavgat'ta sahte içki baskını

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlilerince gümrük kaçağı içki veya sahte içki satan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şelale Mahallesi'ndeki bir işyerinde arama yapıldı. A.T. ve N.E.’ye ait işyerinde yapılan aramada 12 adet 100 cc’lik, 10 adet 70 cc’lik, 29 adet 35 cc’likve 6 adet 50 cc’lik olmak üzere toplam 57 şişe sahte içki ele geçirildi. İşyeri sahipleri A.T. ve N.E. isimli şahıslar hakkında "5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.
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